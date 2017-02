A deputada federal Josi Nunes (PMDB/TO) usou a tribuna durante as breves comunicações da sessão extraordinária deliberativa desta terça-feira,21, para mais uma vez, cobrar uma solução para a recuperação e manutenção da BR 153, no trecho que vai de Anápolis (GO) à Aliança no Tocantins.

Na ocasião, a parlamentar comentou a reunião que participou com o superintendente do DNIT no Tocantins, Eduardo Suassuna, juntamente com os representantes do Grupo Pensar; um grupo apartidário criado para debater as demandas de Gurupi e da região Sul. “Fomos ao DNIT para tratar sobre a questão da duplicação da BR-153 e também sobre os problemas de acessibilidade dos pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência de locomoção, no trecho urbano da BR-153 em Gurupi. Além dos trevos da BR-153, no Município de Gurupi, falamos também, sobre o acesso a dois setores no Município de Miranorte, que é o Setor Jardim e o Setor Jaó. Tratamos ainda, sobre as péssimas condições em que a BR-153 está no trecho de Aliança a Anápolis. Infelizmente, nós não tivemos boas notícias”, comentou

Segundo a deputada, a informação repassada pelo Superintende é que o órgão não poderá fazer nada enquanto a concessão da Galvão, empresa responsável pela conservação, manutenção e projeto de duplicação da BR-153, não for resolvida. “Mesmo o DNIT tendo projetos, infelizmente não tem os recursos, nada pode ser feito”, disse Josi.

A peemedebista comentou ainda, a possibilidade de venda da Concessão. “Nós estivemos com o Secretário Moreira Franco e ele nos informou que há um grupo suíço interessado em comprar essa concessão. Essa venda está sendo estudada pela ANTT, mas é preciso agilidade. É preciso uma solução o mais rápido possível para que realize a venda para esse grupo suíço, ou para que homologue a caducidade da concessão com a Galvão Engenharia e assim, se fazer um novo processo licitatório”, completou.

Ao finalizar, Josi adiantou que continuará acompanhando o processo e buscando alternativas para resolver o problema. “Nós estamos lutando e pedimos ao Governo Michel Temer que resolva esse problema da duplicação da BR-153, nesse trecho de Aliança a Anápolis. Nós não podemos mais ficar esperando soluções com relação a este problema. O tráfego e a segurança das pessoas estão precários. Quero tranquilizar as comunidades de Gurupi e de Miranorte a respeito de todo o trecho, porque estaremos trabalhando para solucionar esse problema o mais breve possível. Nós estamos lutando, buscando alternativas”, finalizou.