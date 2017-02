A secretária de Estado da Comunicação Social do Tocantins, Kênia Borges, participou nesta terça-feira, 21, em Brasília (DF), da criação do Fórum Permanente das Secretarias de Comunicação dos Estados da Amazônia Legal. O grupo de comunicadores foi idealizado durante o 13º Encontro de Governadores da Amazônia Legal, realizado em Macapá (AP), no início do ano.

A intenção do Fórum é realizar ações de promoção da Amazônia em conjunto, além de desenvolver novas formas de gestão e governança da comunicação. “Ações conjuntas como vimos aqui, hoje, proporcionam troca de experiências, agregam valores, fomentam a nossa rica região da Amazônia, além de proporcionar campanhas publicitárias não habituais como veiculação internacional, o que consequentemente otimiza os custos”, enfatizou Kênia Borges.

“Temos desafios de gestão da comunicação semelhantes e a troca de experiência pode produzir bons resultados. Além disso, somente com esforço conjunto, podemos de fato melhorar a comunicação, tanto no diálogo dos governos com os cidadãos, superando o modelo unidirecional já ultrapassado, assim como aperfeiçoar a relação com a imprensa que faz cobertura da região. Temos um desafio enorme, com estereótipos que precisam ser desconstruídos, mas que, para que esse processo possa avançar, precisamos trabalhar pelo que nos une, que é ser Amazônia, uma região muito falada, mas pouco conhecida pelo mundo”, destacou o coordenador do Fórum, Daniel Nardin.

Uma das ações do fórum será a criação de uma Agência de Notícias da Amazônia, que reunirá informações para quem procura dados sobre a região, assim como a realização de seminários e treinamentos para os profissionais e estudantes de comunicação nos estados da Amazônia.

Amazônia em pauta

Nesta quarta-feira, 22, os representantes do Fórum estarão reunidos, em conjunto com os secretários de Turismo dos estados, em nova reunião no Ministério do Turismo, em Brasília (DF), para o primeiro desdobramento de uma audiência realizada há cerca de um mês, com o ministro Marx Beltrão, quando solicitaram a realização de uma campanha de divulgação e promoção nacional e internacional do turismo na Amazônia, à semelhança do que foi feito recentemente para o Nordeste pelo Governo Federal. Posteriormente, o Fórum deverá realizar um novo encontro já em maio, durante o próximo Encontro de Governadores, quando definirá o Plano de Trabalho para o restante de 2017.