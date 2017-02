O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) abriu matrículas em oito cursos distribuídos nos Centros de Formação Profissional de Taquaralto e Paraíso do Tocantins. As vagas são limitadas e serão preenchidas de acordo com a ordem de matrícula dos interessados.

Os cursos disponíveis em Taquaralto são: Montador de Sistema de Construção a Seco (180h), Aplicação de Papel de Parede (40h) e Ovo de Páscoa Gourmet (20h). Em Paraíso, serão realizados os cursos de Fabricação de Pães Salgados, Doces e Semi-doces (20h), Injeção Eletrônica de Motocicletas (60h), Mecânico de Manutenção em Motocicleta (212h) e Salgadeiro (40h).

Nas turmas de Montador de Sistema de Construção a Seco, Aplicação de Papel de Parede e Mecânico de Manutenção em Motocicleta, as aulas já iniciam no dia 06/03 com horários vespertinos e noturnos. Para a efetivação da matrícula é necessário dirigir-se às unidades do Senai em Taquaralto e Paraíso com os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Endereço e Comprovante de Escolaridade.

Os interessados devem ficar atentos aos pré-requisitos de idade e escolaridade de cada curso. Mais informações, como valores e data de início dos cursos, podem ser conferidas nas unidades ou por meio dos telefones.