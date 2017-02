Teve início nesta semana o trabalho de organização e mobilização de um grupo de voluntários de Guaraí, que, no próximo dia 29 de abril, a partir das 18h, promove a 3ª edição do Leilão Beneficente Direito de Viver, visando à arrecadação de fundos para a manutenção das atividades do Hospital do Câncer de Barretos (HC de Barretos). Nas últimas duas edições do leilão foram arrecadados R$ 95 mil (R$ 25 mil em 2015 e R$ 70 mil em 2016).

Conforme a líder do grupo de voluntários, a empresária Raimunda Laércia Dourado, a expectativa é de que neste ano a arrecadação com o leilão supere todas as expectativas. “Desde 2015 estamos realizando este trabalho em Guaraí e neste ano estamos ainda mais motivados, especialmente com a oficialização da doação de um terreno em Palmas, onde futuramente será construída mais uma unidade do HC de Barretos”, comentou Laércia.

Assim como no ano passado, o leilão beneficente desde ano será realizado no Tatersal Guaraí Leilões, tradicional espaço de compra e venda de gado do município, instalado no bairro Setor Aeroporto. Os empresários responsáveis pelo local, Gilberto Paula Silva e Alaor Moreira da Silva, além de isentarem os compradores das taxas habituais, gentilmente estarão cedendo mais uma vez o tatersal em prol de uma causa nobre.

O HC de Barretos é uma instituição filantrópica, mantida basicamente por meio de doações. Graças ao trabalho voluntário promovido em Guaraí, no ano passado o hospital enviou uma unidade móvel de prevenção para a cidade, que atendeu 113 pessoas. Estimasse que mais de 30 pacientes da região estejam sendo beneficiados atualmente pelo tratamento oferecido no hospital, que apesar de ser referência mundial, não cobra pelos serviços prestados.

Informações

Mais informações sobre o grupo de voluntários do Hospital do Câncer de Barretos em Guaraí podem ser obtidas pelo e-mail de contato: avccguarai@gmail.com.

Por que ajudar o Hospital do Câncer de Barretos? Entenda neste vídeo https://www.youtube.com/watch?v=z0vboYnxSCQ