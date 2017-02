Com votação expressiva (mais que o dobro de vantagem em relação ao segundo colocado), a chapa 1 “Determinação” venceu nesta terça-feira, 21, as eleições do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO). O grupo vitorioso, que tem o agente de polícia Ubiratan Rebello como cabeça de chapa, recebeu 539 (53,37%) votos contra 244 (24,16%) da segunda colocada, Suzi Francisca da Silva (chapa “L.I.M.P.E”). O terceiro lugar ficou com a chapa “Juntos Somos Fortes” liderada por Aline Maria Moura de Oliveira, com 227 (22,48%) votos. A vantagem da chapa 1 sobre a segunda colocada foi de 295 votos. A chapa Determinação teve, por exemplo, mais votos que as duas chapas juntas. Os concorrentes, somados, tiveram 471 votos. Ainda restaram 68 votos para que ambas igualassem o número obtido pela chapa 1.

Servidor da Secretaria da Segurança Pública desde 1998, Ubiratan Rebello ficará à frente do Sinpol-TO por um período de três anos. Bira, como é mais conhecido, tem como candidatos a vice-presidentes Paulinho Sousa (presidente da Associação dos Policiais Civis do Estado do Tocantins) e Sérgio Henrique Lopes (Diretor Jurídico da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado do Tocantins). “Agradeço aos policiais civis que confiaram seu voto nesta chapa formada por pessoas comprometidas com a causa do policial civil do Tocantins. Todos aqui têm histórico de participação em lutas, conquistas e defesa dos direitos da classe. Esse resultado reforça o nosso sentimento que devemos lutar ainda mais por garantias, melhorias e valorização da classe”, afirmou Rebello.

O candidato vencedor destacou ainda que, após o resultado das urnas e o fim do processo eleitoral, é necessária a união da categoria em torno do mesmo objetivo: valorização e reconhecimento do trabalho do policial civil do Estado. “O processo eleitoral foi difícil como todos são. Porém, acabou. A maioria dos votos foi confiada ao nosso grupo. Porém, todos nós somos policiais civis, independente da categoria ou da chapa que votou, participou ou foi simpatizante. Precisamos estarmos juntos para fortalecer a nossa luta”, declarou.

Gestão do Sinpol

Com foco na valorização do policial, a chapa Determinação definiu um conjunto de prioridades à frente do Sinpol e discutiu com os policiais da capital e do interior durante a campanha. Entre as propostas está a defesa dos direitos remuneratórios; programas de valorização do policial civil (áreas pessoal e profissional); criação das regionais administrativas do sindicato com hotel de trânsito; reestruturação da sede de Palmas (com estande de tiro, auditório e hotel); criação das funções de chefe de cartório, chefe de plantão e chefe de equipe; valorização das mulheres policiais em suas peculiaridades no exercício da atividade; reestruturação dos cargos da Polícia Civil; e transparência na administração do Sinpol.

E um dos primeiros compromissos é seguir acompanhando a discussão - encabeçada por membros do grupo – sobre a reestruturação dos PCCS (Plano de Carreira, Cargos e Salários) da Polícia Civil em negociação com o governo. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 21 de abril.