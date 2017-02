As solicitações visam atender especialmente a cidades do Bico do Papagaio

A solicitação de viaturas e a lotação de policiais em alguns municípios tocantinenses foram o teor dos requerimentos de autoria dos deputados Rocha Miranda (PMDB) e Jorge Frederico (PSC) aprovados na Ordem do Dia desta quarta-feira, 22. As matérias pedem reforço policial nas cidades de Carrasco Bonito, Cachoeirinha e Wanderlândia.

Também na área de Segurança Pública a deputada Luana Ribeiro (PDT) sugere a convocação do candidatos aprovados no Concurso da Policia Civil e da Defesa Social do Estado. Já o deputado Toinho Andrade (PSD) quer a criação da Delegacia Especializada em Homicídio no município de Porto Nacional.

A preocupação com a saúde dos moradores de Araguatins é o teor de outro requerimento de Rocha Miranda. Ele solicita higienização, limpeza, dedetização e combate a infestação de morcegos na Escola Estadual Santa Gertrudes, localizada na Vila Falcão.

Já na área de infraestrutura os pedidos do deputado Cleiton Cardoso (PSL) são referentes a manutenção da TO-010 entre Tocantínia e Pedro Afonso e no trecho entre Tocantínia e Lajeado. A recuperação da rodovia TO-070, no trecho que liga Porto Nacional a Brejinho de Nazaré também é proposta pelo deputado Toinho Andrade.

Outras melhorias nas rodovias estaduais são solicitadas por Toinho, na TO – 050 entre Porto Nacional e Silvanópolis, na TO- 225 entre Porto Nacional e Monte do Carmo, na TO- 454 no trecho que liga Porto Nacional a Paraíso do Tocantins e na TO-080 entre Cristalândia e Deuré.

Também foram aprovados os requerimentos que tramitaram em regime de urgência alguns deles foram os do deputado Paulo Mourão (PT) que solicita informações sobre a elaboração do Mapa Geológico do Estado e o que trata de informações sobre as providências para reformas nas Casas do Estudante, nos municípios de Gurupi, Porto Nacional e Araguaína. Já a matéria do deputado Olyntho Neto(PSDB) solicita a regulamentação do programa fiscal “TO Legal”.

Outros parlamentares que também tiveram requerimentos aprovados foram os deputados Amélio Cayres (SD), Valdemar Júnior (PMDB), Wanderlei Barbosa (SD), Zé Roberto (PT), Elenil da Penha (PMDB), Mauro Carlesse (PHS) e Nilton Franco (PMDB) . (AL/TO)