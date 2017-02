Uma eleição como qualquer outra que ocorre no País inteiro. Mas desta vez para eleger o representante de bairro que vai representar os moradores diante de suas demandas para beneficiar toda a comunidade. Partindo deste ponto, o Conselho Consultivo das Associações de Bairro de Araguaína (CCABA) já vem preparando as eleições para definir os presidentes das associações de 78 bairros da cidade. As eleições ocorrem no próximo dia 5 de março e a campanha já está acontecendo nos setores.

De acordo com a presidente do CCABA, Valéria Domingues, atualmente Araguaína conta com 101 bairros que têm associações e desse número, 78 vão eleger seus novos presidentes. Valéria explica que qualquer pessoa, acima de 18 anos, pode concorrer ao cargo de presidente de associação de bairro. “O candidato tem que ter espírito de liderança e tem como principal meta organizar seu bairro”, destacou.

Ainda segundo Valéria, o prazo de inscrições para concorrer ao cargo de presidente de bairro já se encerrou no último dia 17 de fevereiro, e os pretensos candidatos estão nas ruas de seus respectivos setores fazendo as suas campanhas. O candidato que vencer no seu bairro terá um mandato de quatro anos.

Eleições

As eleições para os presidentes das associações de cada bairro estão sendo organizadas pelo CCABA, por meio de comissões. “A gente tem as diretorias administrativas aqui no CCABA que são formadas por 34 diretores e mais 13 pessoas da diretoria executiva. Então essas pessoas fazem as comissões e que estão fazendo os preparativos para a realização dessas eleições”, explicou a presidente do Conselho.

As fichas de votação, as urnas, as pessoas que vão trabalhar nas eleições e os locais de votação já estão sendo feitos e definidos pelo CCABA. “Estamos colocando as eleições mais próximas da comunidade, ou seja, dentro de cada bairro, no local onde as pessoas tem mais acessibilidade. A ideia é de eleger o máximo de presidente de bairro aqui em Araguaína para fortalecer o movimento comunitário, fazendo com que o CCABA seja fortalecido com essas associações”, destacou Valéria.

Caso algum cidadão queria tirar suas dúvidas sobre o processo eletivo, podem procurar diretamente o CCABA, em horário comercial, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. O CCABA fica localizado na Rua Rio Branco, nº 90, Setor Urbano, atrás do Atacadão Campelo.