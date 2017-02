Representantes de empresas de transporte alternativo do Estado se reuniram nesta terça-feira, 21, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Carlesse (PHS), e pediram apoio contra supostos abusos da Agência Tocantinense de Regulação (ATR). Eles se queixaram que a Agência tem publicado portarias com novas linhas, regras, multas e prazos considerados por eles como absurdos, já que inviabilizariam os seus negócios.

Mais cedo, Carlesse reuniu-se com representantes de policiais e bombeiros militares e ouviu reivindicações por maior paridade salarial entre as carreiras de base e do topo das corporações. Os militares também buscam aproximar sua taxa de contribuição previdenciária com as das carreiras militares federais, que são mais baixas.