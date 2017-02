Tomou posse na manhã desta quarta-feira, 22, a nova presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Nilce Rosa da Costa. A pedagoga foi nomeada para a função pelo governador Marcelo Miranda em substituição a Maurício Reis Sousa do Nascimento.

A cerimônia de posse aconteceu na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) em que a secretária, professora Wanessa Sechim, ressaltou a importância do Conselho para a melhoria da qualidade da Educação no Tocantins, que conta com representantes de diversas instituições.

Professora Wanessa Sechim ressaltou que ao assumir a gestão da Seduc foi realizado um diagnóstico do Plano Estadual de Educação, ação coordenada por esse Conselho. “Com informações concretas da rede, das dificuldades, demandas, desafios e principalmente pontos que precisam ser melhorados”. A professora Nilce traz na bagagem experiências que muito contribuirão para este cargo de tamanha responsabilidade. Já exerceu a função de secretária executiva do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), e compartilhará suas experiências auxiliando na tomada de decisões. A titular da Pasta reforçou que o conselho Estadual de Educação é formado por profissionais voluntários de diversas áreas e instituições.

“A equipe da Seduc tem buscado constantemente o apoio e o assessoramento do CEE diante dos desafios que a educação estadual enfrentava quando assumiu a Pasta, o baixo desempenho dos alunos, a crise financeira do País que nos atinge, a greve dos professores que reivindicavam direitos importantíssimos para a valorização da categoria e o crescimento da carreira e ainda a falta de direcionamento com aqueles que fazem a educação. Conhecendo este cenário, começamos a consolidar uma educação em que a aprendizagem dos alunos se posicione como parte principal de todo o processo educativo. Foram muitas ações planejadas a partir da realidade encontrada”, frisou professora Wanessa Sechim.

Presidente

À frente do CEE (TO), Nilce Rosa da Costa salientou que trabalhará na implementação de políticas públicas para a educação tocantinense. “Essa é uma função de responsabilidade, envolvimento, em que contarei com o apoio da equipe técnica e dos conselheiros para servirmos a educação. Será nossa prioridade trabalhar para implementar o Plano Estadual de Educação (PEE), pois o sucesso de cada jovem deste Estado depende do nosso empenho”, salientou. A nova presidente agradeceu a confiança da secretária e do governador Marcelo Miranda e finalizou com a citação popular que diz: “na multidão de conselheiros há sabedoria”.

Currículo Resumido

Nilce Rosa da Costa cursou pedagogia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), fez pós-graduação e mestrado na Universidade Católica de Brasília. Na Educação tocantinense, trabalhou por 11 anos como professora da Educação Básica, de 1996 a 2000, ocupou o cargo de coordenadora pedagógica em 1998 e 1999; técnica da Coordenadoria de Ensino Médio em 1999/2000, coordenadora da Educação Profissional de 2000 a 2003, superintendente de Educação de 2004 a 2006. Paralelo a estas ações, foi membro do Conselho Estadual de Educação do Tocantins, nos anos de 2003/2004.

Em 2007 ocupou o cargo de assessora da Presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed). Coordenou em 2008 o Programa de Gestão e Valorização do Magistério do Consed em parceria com a Fundação Lemman e Microsoft. E foi secretária executiva do Consed de 2009/2016.

Em 2003 participou do Programa Norte de Pesquisa e Pós-Graduação - PNOPG, no Projeto: Formação Inicial e Continuada de Professores no Tocantins: Melhoria da Qualidade de Ensino e de Vida pela Fundação Universidade do Tocantins, Campus de Tocantinópolis/2003. De 2008 a 2014 foi voluntária da Cátedra da Unesco de Juventude, Educação e Sociedade da Universidade Católica de Brasília na pesquisa avaliativa sobre o Projeto de Segurança Escolar, realizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Conselho

O CEE é formado por 27 membros, que representam instituições de ensino superior particulares e públicas, escolas particulares, pais, estudantes, professores, Sindicato dos trabalhadores em Educação, Ordem dos Advogados do Brasil, e associações comerciais.