O Sistema Nacional de Emprego-TO (Sine) estará recebendo currículos, a partir desta próxima quinta-feira, 23, para agente de proteção social. Podem se candidatar a uma das 120 vagas, qualquer pessoa acima de 18 anos de idade e ensino médio completo. A empresa contratante não exige experiência e dará treinamento aos candidatos selecionados.

Os interessados têm até o dia 3 de março para a apresentação dos currículos, e na hora da entrega já deverão estar anexados aos mesmos, comprovante de conclusão do Ensino Médio e uma cópia de Antecedente Criminal, emitida pela Polícia Federal (PF).

O salário será de R$ 1.400,00, acrescidos de 30% (periculosidade), vale-transporte e alimentação. Os profissionais irão trabalhar na logística dos detentos.

Os interessados deverão procurar apenas no Sine Centro (em frente ao camelódromo, em Palmas), das 8h às 18h. Ficar atento ao fechamento do Órgão no período do carnaval.

Setas

O Conexão Tocantins entrou em contato com a Secretaria Estadual do Trabalho e da Assistência Social (Setas), responsável pelas informações, para obter mais detalhes, no entanto, a assessoria de imprensa da Setas comunicou ainda não saber o nome da empresa, e que para mais dados, os interessados devem entrar em contato com o Sine do centro de Palmas, por meio do telefone (63) 3218- 1960.