Acontecerá nesta próxima quinta-feira, 23, às 19h30, no Sine (Centro), a entrega de certificados às alunas do curso de Mecânica de Manutenção de Motocicleta, do Projeto Jeito de Mulher. As aulas iniciaram no dia 16 de janeiro e terminaram, em 16 fevereiro, totalizando 180 horas, distribuídas em encontros práticos e teóricos.

Na solenidade desta quinta-feira, o presidente do Banco do Empreendedor do Tocantins (Bem), Acy de Carvalho fará uma palestra sobre os recursos disponíveis que o Governo do Estado concederá às futuros micro-empreendedoras para este ano.

A secretária do Trabalho e Assistência Social, Patrícial do Amaral disse que a parceria com o Bem é uma forma de incentivar as mulheres a irem além do curso, e quem sabe montarem o próprio negócio. “O governador Marcelo Miranda determinou que todas as Pastas trabalhassem de forma integrada conjunto. A ida do Bem à formatura é uma resposta desse pedido, e quem sairá ganhando serão nossas alunas que terão todo o suporte da Setas e Bem”, pontuou.

Empréstimo

Dentro dos cursos do Jeito de Mulher, as participantes já foram informadas sobre a linha de crédito, e amanhã poderão esclarecer qualquer dúvida. Os empréstimos oferecidos pelo Banco oscilam entre Rntmil a Rmil reais, dependendo da viabilidade econômica do negócio.

Entre os requisitos para a aquisição da verba, a solicitante deverá ter acima de 18 anos, apresentar documentos pessoais, indicar um fiador, preencher cadastro fornecido pelo Bem, etc.

Formatura

Quinta-feira, 23, às 19h30, Sine centro (em frente ao camelódromo)