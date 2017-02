Durante o discurso na sessão desta quarta-feira, 22, na Câmara de Palmas, o vereador professor Junior Geo (PROS) posicionou-se em relação as discussões do evento Palmas Capital da Fé. “ Nosso questionamento não está relacionado ao evento e a religiosidade envolvida. O que cobramos são os contratos, as despesas e as licitações. Afinal, fomos eleitos para fiscalizar a aplicação de todo e qualquer recurso”, esclareceu.

Na ocasião, os vereadores comentaram sobre a dificuldade de ter acesso aos documentos e processos para cumprir a função que lhes cabe de fiscalizar as ações do Executivo.

Junior Geo também aproveitou para cobrar os anexos obrigatórios a Lei Orçamentária Anual (LOA) que ainda não foram acrescentados. “Mesmo a presidência desta Casa afirmando que esses anexos já foram acrescentados à LOA, proponho que qualquer vereador desse plenário tente encontrá-los para me apresentar”, questionou Geo.

Fiscalização

Sobre as cópias dos processos de contratação dos serviços de aerolevantamento da capital, o parlamentar explicou que recebeu resposta da secretaria responsável informando que essa solicitação deve ser feita via requerimento. Em relação ao assunto, Geo cobrou que a “Lei da Transparência seja cumprida e que esses processos estejam disponíveis sem que sejam solicitados de forma documental”.

Aprovação

Durante a sessão, foi aprovado o requerimento do vereador Junior Geo que pede instalação e revitalização de placas de trânsito e placas dos endereços públicos em Palmas.