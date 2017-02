O carnaval de Gurupi, reconhecido como o melhor do Norte do Brasil, tem também como tradição a Matinê das Crianças. O evento acontece no domingo, às 16 horas, no Camarote Oficial da Prefeitura no circuito da folia.

Além da descontração, a Matinê elegerá o Rei e Rainha Mirim do Carnaval 2017. Pais ou responsáveis podem fantasiar suas crianças como quiserem.

A competição é aberta. As inscrições são feitas na hora do evento. Basta procurar a equipe da Secretaria da Cultura que estará uniformizada.

Programação completa do Carnaval Gurupi 2017

24/02 –

16h – Bloco da Saúde

Show Nacional: Só Pra Contrariar

+ Bandas Regionais

25/02 –

16h – Matinê no Veneza

Abertura Oficial com entrega da chave ao Rei e Rainha do Carnaval

Show Nacional: Kit Ilusão

+Bandas Regionais

26/02 –

16h – Matinê das Crianças no Camarote da Prefeitura

16h – Matinê no Veneza

Concurso dos Blocos

Show Nacional: Cleber e Cauan

+Bandas Regionais

27/02 –

16h – Matinê no Veneza

16h – Apuração dos votos

Entrega da Premiação

Show Nacional: Israel e Rodolffo

+Bandas Regionais

28/02 –

Shows com Bandas Regionais