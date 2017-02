Foi realizada na noite dessa quarta-feira, 22, a posse da nova diretoria do Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA-TO). O presidente reeleito, Eugênio Pacceli, assumiu a gestão para o biênio 2017/2018.

A solenidade contou com a presença do procurador geral do estado, Sérgio do Vale, a vice-prefeita, Cinthia Ribeiro, o diretor da câmara de desenvolvimento Institucional, administrador, Rogério Ramos, do Conselho Federal de Administração e outras autoridades e instituições.

Durante o evento de posse, o presidente Eugênio Pacelli, destacou a importância da continuidade dos trabalhos. “Ser reeleito facilita a continuação dos trabalhos da Entidade, já que sabemos os próximos passos a serem seguidos e quais são as prioridades do Conselho. O CRA-TO tem sido destaque no Estado, com os avanços que conseguimos no último ano e as diversas implantações e instalações. Ainda temos muito trabalho pela frente e junto com a nova diretoria vamos alcançar muitas vitórias”, reforçou o presidente do CRA-TO.

A vice-prefeita, Cinthia Ribeiro, falou sobre a importância do papel do CRA-TO no Estado e também na Capital. “Conhecemos o trabalho do presidente reeleito e sabemos da sua capacidade frente a Entidade. Essa reeleição só contribui para futuras parcerias, já que conhecemos a contribuição do Conselho para os profissionais e o trabalho bem feito na gestão anterior pelo presidente”, explicou a vice-prefeita.