Graças a uma câmera fotográfica instalada pelos técnicos da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza na Reserva Natural Serra do Tombador, situada no município de Cavalcante/GO, um puma (Puma concolor) e uma onça-pintada (Panthera onca) foram registrados na área, com menos de 15 horas de diferença. Nos vídeos, o puma surge às 13 horas e demarca seu território, um hábito comum entre felinos. Por sua vez, a onça aparece às 4 da manhã, farejando possivelmente a marcação de território feita horas atrás pelo puma.

“Mamíferos de grande porte como os observados são indicadores do grau de conservação da área em que se encontram. Por se tratar de predadores de topo de cadeia alimentar, sua presença é um bom indício de que o ecossistema está equilibrado, pois além de precisarem de extensos territórios de áreas naturais contínuas para viver, são animais cujos hábitos alimentares dependem de outras espécies”, ressalta Marion Bartolamei, coordenadora de Áreas Protegidas da Fundação Grupo Boticário.

Também conhecido como onça-parda ou suçuarana, o puma não é considerado em risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, mas já foi extinto em grande parte da América do Norte e em algumas localidades das Américas Central e do Sul. Por sua vez, de acordo com a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), a onça-pintada é considerada quase ameaçada de extinção em nível mundial. Essa classificação engloba todos os locais em que a onça pode ser encontrada e significa que existe grande probabilidade de a espécie se tornar ameaçada de extinção em um futuro próximo, também em outros biomas.

Sobre a Reserva Natural Serra do Tombador

A Reserva Natural Serra do Tombador está localizada no município de Cavalcante, nordeste de Goiás, a 420 km de Brasília/DF e a 20 km do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. A área foi adquirida pela Fundação Grupo Boticário em 2007 e reconhecida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como Reserva Particular do Patrimônio Natural em 2009.

Integra a Reserva da Biosfera do Cerrado Goyaz e é uma das maiores Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) de Cerrado do País. Seus mais de oito mil hectares são compostos por diversificadas formações naturais desse bioma fortemente ameaçado pelo desmatamento e pela conversão de áreas para a agricultura. A Reserva Natural Serra do Tombador tem como objetivo principal a conservação da biodiversidade do Cerrado.

Puma Marcando Território / Crédito: Fundação Grupo Boticário

Onça-Pintada Fareja Marcação de Território do Puma / Crédito: Fundação Grupo Boticário