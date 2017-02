Voluntários que estejam dispostos a contribuir com o abastecimento dos estoques de sangue da Hemorrede do Tocantins precisam ficar atentos às datas de funcionamento das unidades no período de carnaval. Os hemocentros estarão fechados para atendimento externo nos dias 27 e 28 de fevereiro (2ª e 3ª feira), retornando as atividades normais na quarta-feira, dia 29, no período da manhã. Excepcionalmente a Unidade de Coleta de Palmas, anexo ao Hospital Geral de Palmas (HGP), também não abrirá na sexta-feira, 24, e no sábado, 25.

“Desde o início do mês estamos realizando coletas programadas com vistas a garantir a disponibilidade de bolsas de sangue. É muito importante que as pessoas se sensibilizem para a doação”, lembra a técnica da área de Captação de Doadores, Dennis Gomes.

Nesta quinta-feira, 23, a unidade móvel do Hemocentro esteve na Energisa para coleta externa. A recepcionista Uala Fernanda destacou que a iniciativa facilita para os doadores que desejam colaborar com a ação. “Eu acho interessante porque no decorrer do dia a dia não temos tempo suficiente para ir ao Hemocentro e realizar doações. Vir até o local facilita muito”, afirmou.

Para o coordenador de Construção e Manutenção, Bruno Gonçalves de Queiroz, a ação é muito bem vinda, porque nunca se sabe quando alguém vai precisar. “Eu tenho tentado fazer minha parte, no sábado já fui a Unidade do Hemocentro do HGP. A doação, além de fazer bem a mim mesmo, pode ajudar outras pessoas”, concluiu.

Quem pode doar?

Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 a 69 anos e pesar no mínimo 50 kg, fazer uma boa alimentação evitando alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. É necessário também apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial. Homens podem doar a cada 60 dias e mulheres podem realizar doações com intervalo de cada 90 dias.

Onde doar?

Para doações espontâneas não há necessidade de agendamento, basta o interessado se dirigir, em Palmas, ao Hemocentro Coordenador, na Quadra 301 Norte, ou ao Anexo do Hemocentro, no Hospital Geral de Palmas (HGP), de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e aos sábados das 7 às 12 horas. As doações programadas em grupo podem ser agendadas através do telefone 0800-642-8822.

No interior, os doadores podem procurar a unidade hemoterapia mais próxima nas seguintes localidades:

· Hemocentro Regional de Araguaína, Rua 13 de maio, nº 1336, Centro.

· Núcleo de Hemoterapia na cidade de Gurupi, Rua 14 de novembro Quadra 117, Lote 08, Centro.

· Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional, Avenida Luis Leite Ribeiro, S/N, Centro.

· Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis, Rua Anicuns, nº 200.