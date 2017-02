Palmas, Araguaína e Gurupi já entraram no ritmo do carnaval durante esta semana. Com uma mistura de zumba e aula de ritmos o Sesi Folia 2017 realizou edições em Palmas (20/02), Araguaína (21/02) e Gurupi (22/02) reunindo cerca de 520 pessoas. Os eventos foram gratuitos, abertos à toda a comunidade, com o objetivo de destacar a importância da prática de exercícios físicos com foco na melhoria da qualidade de vida e adiantar as coreografias que vão fazer sucesso no carnaval.

Na Capital, o Sesi animou os foliões na Praça dos Girassóis com um público médio de 70 pessoas que participou da aula de ritmos animadas pelo som do DJ Logan. Ações voltadas à saúde como aferição de pressão e IMC (Índice de Massa Corporal) também fizeram parte da programação que, teve ainda, sorteio de brindes como 3 meses gratuitos de aulas de treinamento funcional do Sesi.

Araguaína deu sequência à festa que já está em sua 7ª edição no norte do estado com a maior mobilização de público. Cerca de 300 pessoas participaram da MasterClass de Zumba no Parque Cimba. Além da aula gratuita, os participantes também receberam o kit folião e suco energético.

Em Gurupi, a programação de pré-carnaval do Sesi também contou com Master Class de Zumba e sorteio de brindes movimentando 150 pessoas que compareceram à unidade do Sesi na noite desta quarta-feira, 22/02.

“A programação explorou a importância da atividade física por meio da dança e ainda as coreografias que nós sabemos que o público que participa do carnaval quer aprender. Além disso, o Sesi explora com campanha informativa em seus canais com o cliente sobre a importância de cuidar da saúde em períodos como o carnaval onde há uma facilidade de desidratação e outros problemas à saúde”, explicou a supervisora de Qualidade de Vida do Sesi Tocantins, Fabiana Basto.