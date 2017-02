Após análise do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), foi interditado nesta quinta-feira, 23, o KM 219 da BR 153, próximo a Colinas do Tocantins, por risco de desmoronamento. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está, desde a manhã de hoje no local, realizando a orientação de trânsito no local e garantindo a segurança dos usuários da rodovia.

Conforme dados repassados pelo DNIT e pela empresa Construtora Jurema Ltda., no local dos fatos existem três galerias construídas para a passagem de água fluvial. Porém, ao lado existe um bueiro desativado.

Na última quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017, houve precipitação pluviométrica de grande volume, atípica para a região, oportunidade em que ocorreu uma grande infiltração no bueiro desativado, circunstância que causou erosão interna no canal de passagem sob a rodovia federal, exteriorizando-se através de dois buracos no pavimento asfáltico, um na lateral leste e outro na lateral Oeste.

Após análise técnica promovida pela equipe de engenharia do DNIT e da Construtora Jurema, adotou-se uma solução, e já foram iniciados os trabalhos de recuperação. A equipe trabalha intensamente no local, e se a situação climática continuar estável, a previsão de liberação do tráfico ocorrerá às 22 horas desta quinta-feira, podendo ser prorrogado para o dia 24.

Orientação da Ageto e PRF

A equipe da PRF e da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) indicam aos condutores que transitam pela BR-153 que utilizem as seguintes rotas alternativas para viagem, tanto de Norte para o Sul, quanto do Sul para o Norte, o trecho de 190 km que sai de Colinas do Tocantins pela TO-335, passando por Palmeirante e seguindo até Bielândia pela TO-222 para chegar em Araguaína e retomar a BR-153.

Esse trajeto possui um trecho de 20 km que vai do entroncamento da BR-153 até o pátio ferroviário da Ferrovia Norte-Sul que exige maior atenção do motorista por causa dos buracos que surgiram com o período chuvoso, mas os outros 170 km estão em boas condições.

O outro trecho de 135 km indicado pela Polícia Rodoviária Federal, que passa pelas TO-230, TO-164 e TO-335, nos municípios de Arapoema/Bernardo Sayão/Colinas não suporta tráfego intenso e pesado de carros e Caminhões.