Com a oferta de 771 vagas em 46 cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre letivo de 2017, a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), da Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou o edital do Processo Seletivo Complementar (PSC) 2017/1 para preenchimento de vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017. As inscrições podem ser feitas via internet, neste site e ficam abertas até as 23h59 do dia 05 de março.

Assim como o Sisu, o Processo Seletivo Complementar (PSC) também utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de classificação dos estudantes. A diferença é que no PSC os candidatos podem utilizar não apenas a nota obtida no Enem de 2016, mas também de 2015, o que possibilita a participação daqueles que não realizaram a edição mais recente do exame.

O candidato que não dispuser de equipamento e acesso à internet poderá utilizar computadores nos sete câmpus da UFT para realizar sua inscrição, em dias úteis, nos horários e locais especificados no item 3.9 do edital.

As vagas do PSC são distribuídas entre as modalidades de Ações Afirmativas da UFT, Lei 12.711 (cotas) e também Ampla Concorrência. Os candidatos que participaram da lista de espera do Sisu que não foram convocados para matrícula também podem se inscrever no Processo Seletivo Complementar, desde que queiram concorrer às vagas nos cursos ofertadas pelo edital.

Confira mais informações na íntegra do Edital do PSC 2017/1 disponível aqui.