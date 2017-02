Foi aprovado nessa quarta-feira, 22, em sessão ordinária, dois requerimentos do deputado estadual Zé Roberto Forzani (PT) que solicitada ao Governo do Estado a recuperação do Pavimento Asfáltico da TO-134, que liga o município de Angico à Luzinópolis e da TO-070, que liga o município de Porto Nacional a Brejinho de Nazaré.

O parlamentar explica que o pedido é em virtude das constantes reclamações dos usuários que trafegam pelas vias. “A recuperação das rodovias melhorará a segurança no trânsito, diminuindo o tempo gasto neste trajeto. Com isso, irá beneficiar o transporte da produção agrícola, de mercadorias e de pessoas, bem como agilizar o acesso ao transporte escolar e assistência médica, viabilizando, portanto, melhorias na qualidade de vida às famílias desta região”, explica o parlamentar.