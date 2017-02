A Secretaria Municipal da Cultura esteve reunida com o Comando do 4° BPM de Gurupi/TO para os últimos ajustes acerca da segurança do Carnaval 2017. A tradicional folia de Gurupi vai contar neste ano com um efetivo maior de policiais.

Um planejamento feito com antecedência. “A estrutura de segurança está bem superior aos anos anteriores. Tudo isso graças ao planejamento e a nossa preocupação para garantir uma festividade bem tranquila”, afirmou o Comandante do 4º BPM, Major Flávio Santos.

O diretor de cultura, Silon Santos, afirma que a estrutura do Carnaval Gurupi 2017 está ainda melhor e vai facilitar o trabalho da segurança. “Com certeza vai atender as necessidades da segurança. Essa parceria com a Polícia é essencial para os nossos eventos”, frisou.