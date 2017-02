Durante as noites do feriado de carnaval os foliões terão horários especiais para o uso do transporte coletivo em Palmas/TO. Serão várias opções de horários e carros disponíveis, durante o Capital da Fé, inclusive com carros extras no final dos shows.

Para chegar à Vila Olímpica, palco do Capital da Fé, a Prefeitura de Palmas disponibilizará ônibus de cinco em cinco minutos, a partir das 16 horas, saindo das estações Javaé e Apinajé.

Já à meia noite, quem precisar voltar mais cedo para casa, ou se deslocar até o local do evento, haverá o “Corujão” com intervalos de 30 em 30 minutos. As linhas alimentadoras que atendem as demais quadras estarão circulando de 20 em 20 minutos.

As empresas também disponibilizarão cerca de 20 ônibus no final do evento de cada noite, para as regiões e Sul e Norte da Capital.

De acordo com o diretor de Fiscalização e Operação de Transporte, Jocélio Santos, haverá também pontos de táxis e mototáxi no local do evento.

A programação do horário do transporte coletivo de Palmas, para o Capital da Fé, poderá ser conferida também por meio do aplicativo Meu Busão.