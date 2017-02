Os idosos do Grupo Sesc Vida Ativa de Araguaína, norte do Tocantins, também terão um esquenta carnavalesco. O Sesc Morada do Sol realiza a 1ª Matinê de Carnaval com os integrantes da melhor idade com o bloco “Folia sem Idade”, além de alunas da zumba, das 17h às 19h do dia 24 de fevereiro, sexta-feira, no hall da Unidade, situada à Rua Buenos Aires, no setor Morada do Sol. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

De acordo com a supervisora da unidade, Andrea Abadia, a 1ª Matinê de Carnaval do Sesc Morada do Sol promete muita animação com as inesquecíveis marchinhas carnavalescas. Ainda segundo ela, são esperadas cerca de 100 pessoas e o objetivo da ação é de continuar estimulando a integração entre os grupos, promover a socialização e a autoestima dos idosos e comunidade, por meio da música e da dança. “A nossa intenção é de iniciarmos aulas diferentes todo final de mês, ou com intervalos de dois meses, como está. No ritmo e feriadão de Carnaval, resolvemos lembrar desta tradição brasileira”, ressaltou a supervisora.

O esquenta momesco com a 1ª Matinê de Carnaval dos idosos em Araguaína acontece das 17h às 19h no hall do Sesc Morada do Sol. A entrada é gratuita. A Unidade está situada na Rua Buenos Aires, Quadra 21, no setor Morada do Sol.