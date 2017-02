Durante as últimas terça e quarta-feira, 21 e 22, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins (Sinduscon-TO) participou das reuniões que discutiram o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (Pers-TO), promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), e a revisão do Plano Diretor de Palmas, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais de Palmas (Sedurf). Nas ocasiões, o presidente do Sinduscon, Bartolomé Garcia, foi representado pelo diretor financeiro da entidade patronal, Clerson Reis.

No primeiro compromisso, segundo a Semarh, foram apresentados os avanços em relação à elaboração do Pers-TO, abordando aspectos gerais de localização, demografia e divisão territorial tocantinense. Ainda conforme a Pasta, a meta é que até maio ocorra a aprovação do Pers-TO, que envolve um convênio firmado entre o governo estadual e o Ministério de Meio Ambiente, por intermédio da Caixa Econômica Federal, totalizando um investimento de R$ 1.728.000,00.

Na segunda reunião, como parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Habitação da Sedurf, o Sinduscon participou das discussões acerca da revisão do Plano Diretor e da proposta do novo Código de Obras e Posturas de Palmas. De acordo com a Sedurf, além da apresentação dos itens da revisão e do novo código, também foram explanados, dentre outros tópicos, as questões referentes à viabilidade de execução do Plano de Arborização, do Projeto Piloto de Coleta Seletiva da Resíduos e o início do estudo para a definição do endereçamento da Capital.

Para o diretor financeiro Clerson Reis, o Sinduscon tem se feito presente em todas as iniciativas que remetem ao desenvolvimento do Tocantins de forma geral. “O Sinduscon está participando de maneira ativa em todos os conselhos e espaços que a sociedade nos oferece. No conselho de desenvolvimento urbano de Palmas, por exemplo, o Sinduscon apresentou bastantes propostas para modernizar o novo código, buscando melhorar as relações entre a comunidade e as empresas do ramo da construção, além dos profissionais da construção e de projetos. Acreditamos que o que está sendo proposto é um grande avanço tanto para a sociedade quanto para as empresas da construção civil”, afirmou Reis.