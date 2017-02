Após mais de seis meses, muitos problemas, reclamações e providências judiciais, a ponte que dá acesso à comunidade Mumbuca, na região do Jalapão, finalmente foi finalizada. A obra é da Prefeitura de Mateiros, através do Governo do Estado do Tocantins, com o apoio de doações de empresários, e aconteceu após Decisão Judicial a pedido da Defensoria Pública do Tocantins, por intermédio do DPAGRA – Defensoria Pública Agrária, coordenada pelo defensor público Pedro Alexandre Conceição.

A ponte ficou totalmente destruída após incêndio no dia 24 de agosto do ano passado. Mais de 60 famílias da região estavam ilhadas e sem estrutura, o que dificultava tarefas simples de serem realizadas, como comprar alimentação ou acesso à escola e as crianças da comunidade sequer conseguiram concluir o ano letivo, em razão do completo isolamento.

Ação

A Ação Civil Pública do DPAGRA juntamente com o NDDH – Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos Humanos e NAC – Núcleo de Ações Coletivas foi deferida pela Justiça em 24 de janeiro deste ano e estipulava o prazo de 45 dias para providências. Porém, a cobrança da reforma da ponte por parte da Defensoria Pública do Estado do Tocantins já acontece desde o ano de 2014, por meio de comunicados, ofícios e reuniões.

Entenda o Caso

Dentre outras providências, o coordenador do DPAGRA, defensor público Pedro Alexandre Conceição, lembra que a Defensoria Pública do Estado do Tocantins comunicou ao Município de Mateiros sobre a precariedade da ponte, quando visitou a comunidade durante atendimento itinerante do projeto “Defensoria Quilombola”, realizado em Mateiros, em junho de 2016.

Quando houve o incêndio da ponte de acesso à comunidade, que culminou em sua destruição total, o núcleo da Defensoria especializado requisitou informações e providências ao Governo do Estado e ao Município de Mateiros.

O DPAGRA – Defensoria Pública Agrária oficiou o prefeito da cidade de Mateiros, Júlio Mokfa, e ao Governo do Estado solicitando informações e providências ainda no mês de agosto de 2016. Na resposta do município, foi encaminhado projeto de construção de nova ponte de madeira superorçado em R$ 800 mil e informando ausência de verbas municiais para a construção da ponte. Já o Governo do Estado nunca enviou resposta. No final do ano passado, o DPAGRA foi informado de que o Governo do Estado havia elaborado projeto para a construção de ponte de madeira na comunidade, cujo orçamento estaria em torno de R$ 64 mil.

No dia 8 de dezembro de 2016, representantes da Comunidade Mumbuca encaminharam pedido de socorro para a Defensoria, relatando o desespero da comunidade sem qualquer acesso a Mateiros, momento em que foi proposta a Ação Civil Pública, deferida pela Justiça.

Núcleo

O DPAGRA atua na área do Direito Agrário, primordialmente em ações de prevenção à violência no campo, mediação dos conflitos agrários, defesa administrativa ou judicial dos trabalhadores, camponeses, de todos e quaisquer rurícolas e ainda ajuizando demandas individuais e coletivas que envolvam questões agrárias. Além disso, estabelece parcerias em prol da pacificação, do desenvolvimento do campo e evolução científica do Direito Agrário e contribui com o desenvolvimento da agricultura familiar e educação no campo.