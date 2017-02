O Carnaval Gurupi 2017 começou nessa sexta-feira (25). A melhor folia do Norte do Brasil já teve o primeiro dia com um grande público no circuito montado na Avenida Pará.

A Banda Só Pra Contrariar foi a grande atração da noite. Grupo de pagode de renome nacional arrastou uma multidão atrás do trio elétrico. Antes, a abertura do Carnaval contou com o Bloco da Saúde e o Bloco dos Idosos.

O prefeito da cidade, Laurez Moreira, afirmou que Gurupi prepara um Carnaval superior aos outros anos. “Procuramos sempre melhorar. Sabemos da importância do turismo cultural fomentado pelo Carnaval e por isso investimentos numa estrutura melhor nesta folia que já é tradição no interior do Brasil. Com certeza, tanto os foliões, como o setor comercial sairão ganhando”, disse o prefeito.

Artistas da terra

As bandas regionais como Mil Wolts e Skema do Brasil também não deixaram a desejar. Política da atual gestão em valorizar os artistas da terra, as duas bandas se destacaram na Avenida. “Fiquei muito feliz com o nível dos artistas locais. São de primeira linha. Parabéns ao Prefeito por valorizar nossos cantores”, enfatizou o folião Roberto Santana.

Estrutura

Novamente fornecendo grande comodidade aos foliões e facilitando o trabalho da segurança, a estrutura do Carnaval de Gurupi surpreendeu o público, que já havia aprovado em 2016. “A estrutura desse Carnaval está muito boa. A Avenida Pará é um ótimo local para o Carnaval. Conversei com um turista há pouco e ele me disse que gostou muito também”, frisou a vendedora Angélica Souza.

A Secretária da Cultura, Zenaide Dias, informou que o público do primeiro dia foi acima do esperado. “Mesmo com a chuva, o povo não deixou de vir. Estamos preparando uma linda festa, que está apenas começando”, destacou.

Visita da Abrajet

O Carnaval Gurupi 2017 conta com cobertura especial da ABRAJET - TO (Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo). Uma caravana de 15 jornalistas divulgará a grandeza do carnaval gurupiense para todo o Estado. “É um projeto de 20 anos que pela primeira vez vem a Gurupi. Isso nos traz um otimismo muito grande. Eu acho que a Associação vai fazer coisas muito boas”, afirmou a Presidente da ABRAJET - TO, Seleucia Fontes.

Programação

Neste sábado (26) o segundo dia de Carnaval Gurupi 2016 além das bandas locais, o Carnaval tem show nacional da Banda Kit Ilusão.