Beleza, elegância, e simpatia marcaram a escolha da Corte Carnavalesca do Carnafolia 2017 de Porto Nacional. Com total de 11 inscritos, na noite de quinta-feira, 23, após o resultado dado pelos jurados, a Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, fez o anúncio oficial de José Raimundo Tavares dos Santos, 32 anos, e Luana Gomes, 17 anos, como rei e rainha do carnaval, responsáveis por representar a alegria e a paixão dos foliões do carnaval portuense.

Com a presença de um público significativo, a noite na Praça do Centenário começou com som das marchinhas tocadas pela Orquestra Porto Big Band. O prefeito Joaquim Maia e a primeira-dama, Aline Maia, entregaram as faixas aos candidatos vencedores, além do prêmio em dinheiro.

O público também conheceu a Rainha da Melhor Idade, Simone Corsini, 79 anos. Que junto com o Rei Momo, e a Rainha do Carnaval, são responsáveis por representar a alegria e a paixão dos foliões do Carnafolia 2017.

O evento também contou com a realização do desfile beleza negra, que teve apoio especial da Secretaria da Juventude por abraçar ações que promovam programas culturais. 16 modelos da Agência Rage’s Raid, abrilhantaram o desfile.

Parceiros

Destacando que, para este carnaval, a Secretaria Municipal da Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS, órgão coordenador e articulado da Politica de Proteção Social de Média Complexidade, apresentou a campanha preventiva “Brinque o Carnaval sem Brincar com os Direitos Humanos”. Além da Semas, e Saúde, A Juventude também é parceira na grande festa e estará com sua equipe desenvolvendo ações de apoio.