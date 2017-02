Após serem acionados a respeito de um roubo ocorrido no Setor Brasil, em Araguaína/TO, nesse sábado, 25, policiais militares do 2º Batalhão da PM localizaram os suspeitos no Setor Araguaína. No endereço, quatro suspeitos foram detidos e um menor apreendido.

A Polícia Militar encontrou com os envolvidos uma moto utilizada no crime, quatro celulares, sendo um da vítima que chamou a PM, além de uma munição calibre 22. Também foi localizada uma balança de precisão, mais 10 munições calibre 22 CBC, R$ 235,00 em espécie, um rádio comunicador portátil, uma pedra semelhante à crack, três porções semelhantes à maconha, uma cartela vazia de munição CBC calibre 32, e uma semijoia sem comprovação de origem.

Os envolvidos de 19, 20, 21 e 60 anos, e um adolescente de 17 anos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas investigações e procedimentos legais pertinentes ao caso. Os autores maiores de idade foram presos em flagrante.