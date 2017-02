O Clube da Assecad é uma boa opção para os servidores públicos que querem fugir da folia neste carnaval. Dotado de infraestrutura com camping, três piscinas (sendo uma infantil), dois toboáguas, chafariz, quiósques com churrasqueiras, amplo salão de festas, sala de jogos, cozinha coletiva e quadras para prática de futebol society, vôlei de areia e parque infantil, o Clube da Associação dos Servidores da Secretaria da Administração (Assecad) se consolida como um dos melhores clubes de Palmas/TO.

Localizado no setor de chácaras Santa Fé o Clube da Assecad conta com ampla área de estacionamento privativo, portaria com controle de acessos, ampla área verde e estrutura para receber seus associados com conforto e segurança.

Para atender aos seus associados, o Clube da Assecad estará funcionando neste sábado (25), domingo (26) segunda-feira (27) e terça-feira (28), das 8h às 18 horas. Embora possua estrutura de bar e lanchonete, o associado tem a opção de levar bebida e preparar sua alimentação na cozinha do clube ou em um dos quiosques disponibilizados em sua área de camping.

O local oferece ainda uma ampla área de verde e área de estacionamento com seguranças. Nas piscinas, bombeiros civis orientam os banhistas quanto à prevenção de acidentes e estão capacitados para intervir em caso de necessidade.

O presidente da Assecad, Cleiton Pinheiro, afirma que diretoria da entidade trabalha com planejamento para garantir segurança e conforto para os associados. “Quando o associado vai ao clube com sua família ele quer tranquilidade, conforto e segurança para seus momentos de lazer. É para isso que estamos investindo nas melhorias do clube”, destaca.