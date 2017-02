O Palmas Capital da Fé contará nesta segunda-feira, 27, com a apresentação do Padre Fábio de Melo, que é promessa de realizar um show para ‘tocar a alma do público presente’. A programação, que acontece na Vila Olímpica, inicia a partir das 19 horas. Já o show da atração da noite, está previsto para ter início às 22 horas.

De acordo com a biografia disponível em seu site, a mensagem de Jesus Cristo é o viés de suas composições de Padre Fábio de Melo, que se consolida, cada vez mais como um dos atuais pilares da música católica religiosa.

O sacerdote, cantor e compositor, que se apresenta pela segunda vez no evento, interpretará novos e antigos sucessos de sua carreira, não devendo faltar músicas que farão a apresentação especial, uma vez que em sua trajetória artística são 20 discos e cinco álbuns em DVD. Além de cantor, padre Fábio também é escritor, com 13 livros publicados e em razão disto, durante o show, não deverão faltar palavras de sabedoria que enchem a alma de esperança. Atualmente ele atua na Diocese de Taubaté em São Paulo.

Além da atração principal da Noite, se apresentam no palco da Vila Olímpica: Adoração e Vida, o cantor Davidson Silva, Dominus, DJ JP.

Ministério Adoração e Vida

Fundada há mais de dez anos, o Ministério Adoração e Vida deverá levar ao público uma forte experiência com o amor e a misericórdia de Deus por meio da música. Em seu site eles destacam que: “Simplesmente partimos de um sincero desejo de que todos fossem alcançados por Deus, através de uma acolhida fraterna e pela música que alegra, aproxima e gera esperança.”

Davidson Silva

O jovem cantor mineiro, Davidson Silva, desde a infância, munido de um forte dom musical começou a participar dos concursos de rádio na cidade de Belo Horizonte. Na adolescência integrou o coral da Paróquia e do colégio onde estudava. Aos 16 anos ingressou no Coral Bone Yesu sob a regência do maestro Edson d’Oliveira de quem recebeu conhecimentos e direcionamentos técnicos mais consistentes, e com quem fez várias apresentações pela Europa.

Davidson Silva é considerado na atualidade uma das vozes mais bonitas da música católica.

Dominus

A dedicação ao projeto de evangelização através da música católica não é uma novidade para a Banda Dominus. Desde o seu lançamento até hoje já são mais de 25 anos de estrada, o que classifica a como uma das pioneiras da música católica brasileira. E o show promete apresentação de várias músicas que marcou sua trajetória musical.

Palmas Capital da Fé

Horário: a partir das 19 horas

Local: Vila Olímpica, localizada na Avenida Teotônio Segurado

Confira a programação:

Segunda, 27

Adoração e Vida

Davidson Silva

Dominius

DJ JP

Atração Nacional: Padre Fabio de Melo

Terça, 28

Thiago Makie

André e Felipe

DJ JP

Atrações Nacionais: Priscila Alcantara e Anderson Freire

Quarta, 1º

Lucas Veiga

Thiago Mangela

Alan Marquezine

Pr. Weslley Ribeiro

Marquinhos Rocha

Carlos e Mariano

Cecília Viola

DJ JP

Atração Nacional: Fernandinho.