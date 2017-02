Na tarde desse domingo, 26, os policiais militares em Porto Nacional prenderam quatro suspeitos na TO-050 por porte ilegal de arma de fogo, extorsão, dentre outros delitos em ações específicas.

Durante patrulhamento os policiais militares depararam com duas motocicletas e quatro ocupantes, sendo dois homens e duas mulheres. Ao abordá-los, alguns foram identificados por ação em uma ocorrência anterior de recuperação de veículo roubado, registrada no mesmo dia nas imediações de uma fazenda no setor Pinheirópolis, onde, os policiais militares foram verificar a denúncia de um veículo Fiat Strada de cor branca, abandonado, e depararam com a presença de dois suspeitos na localidade que tentaram contra os policiais com disparos de arma de fogo e evadiram para um matagal.

Ao confirmarem a procedência dos envolvidos, e momentos antes da busca pessoal, os policiais militares perceberam quando o suspeito de 19 anos passou uma arma tipo revólver, calibre 38, para sua companheira de 25 anos. Assim, na abordagem, além da arma de fogo, foram localizados um tablete de substância entorpecente análoga à maconha, um tambor de seis tiros com cinco munições e três aparelhos celulares.

Um dos suspeitos possuía também registro por extorsão envolvendo o roubo do Fiat Strada, pois além da ação efetuou ligações para a proprietária exigindo vantagem econômica para não queimar o referido automóvel.

Todos os suspeitos, juntamente com todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.