O Carnaval de Gurupi se mostrou uma festa democrática que tem espaço para tudo. Desta forma, a melhor folia do Norte do Brasil trouxe uma mistura bem brasileira para a sua terceira noite: axé e sertanejo. Cleber e Cauan, dupla sertaneja nas paradas de sucesso em todo o Brasil, fizeram o grande show da noite.

A festa começou muito bem com a Banda Eclipse que anunciava uma noite recheada de atrações. "Abrimos com chave o terceiro dia do nosso carnaval. E amanhã os foliões terão mais uma noite recheada de atrações para aproveitar", lembrou a secretária da Cultura, Zenaide Dias, convidando a população para a quarta noite da festa de momo.

Desfile dos blocos

O tradicional desfile dos blocos animou as arquibancadas. O Bloco Bejá fez a abertura. Em seguida foi a vez dos Enforcados e por fim o Pega Pá Capá, que encerrou com ritmos tradicionais.

A população de Gurupi mostrou que realmente aprova o carnaval de rua e compareceu em peso ao corredor da folia. “O público veio ao show de Cleber e Cauan e amanhã teremos Israel e Rodolfo que devem agitar ainda mais essa festa que a cada ano vem sendo realizada com mais qualidade e segurança", destacou o Prefeito Laurez Moreira que junto com toda avenida, tirou o pé do chão com Cleber e Cauan que agitou com sucessos recentes, que fizeram da dupla uma referencia em todo Brasil.