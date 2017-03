A penúltima noite do Carnaval Gurupi 2017 foi marcada por uma multidão de foliões. Um público que ficará marcado como dentre maiores da história da folia gurupiense.

O trio da dupla sertaneja Israel e Rodolffo arrastou milhares de pessoas à Avenida. Nas paradas de sucesso do Brasil, eles fizeram um show com grandes hits da música sertaneja atual e mesclaram com sucessos de outros ritmos brasileiros como axé e funk. Houve espaço também para o sertanejo raiz.

Tradição

A grandiosidade da folia gurupiense ficou notável com o público desta segunda-feira (27), ressaltou o prefeito Laurez Moreira. “O Carnaval de Gurupi se consolida ainda mais a cada ano como o melhor do Norte do Brasil. Os dados são altamente positivas: o setor hoteleiro está aquecido, os vendedores ambulantes estão vendendo bem e várias empresas estão lucrando com a festa. O público de hoje reforça que além dos ganhos econômicos, o carnaval é tradição cultural e precisa ser preservado”, destacou Laurez.

Turista

O folião Elias Rodrigues veio do interior de Goiás só para curtir o carnaval em Gurupi e não se arrependeu. “É o segundo ano que venho. Dessa vez trouxe mais três amigos. Gurupi é uma cidade muito hospitaleira e o carnaval daqui é o melhor que já fui. Em termos de animação e organização não tem melhor que aqui”, afirmou Elias.

Desfile e shows regionais

Chico Chokolate e Banda, Mistura Nativa e Skema do Brasil foram as bandas regionais que animaram a noite. Além disso, o bloco campeão, Pega Pra Capá, fez um lindo desfile da vitória.

Programação

A última noite do Carnaval Gurupi 2017 vai contar com bandas regionais e a entrega da premiação dos blocos.