Com um público estimado em 70 mil pessoas, o padre Fábio de Melo, umas das atrações mais esperadas na terceira noite do Palmas Capital da Fé, nessa segunda-feira, 27, emocionou os presentes com suas músicas e orações durante sua apresentação. “É a oportunidade que a gente tem de sensibilizar as pessoas para que elas compreendam o evangelho como facilitador da vida”, disse ele, acrescentando que sempre acreditou que a palavra de Deus tem o dom de tornar as pessoas melhores.

Para ele, estar no Palmas Capital da Fé, pela segunda vez, é uma feliz oportunidade de estar numa festa que já está se tornando conhecida em todo o Brasil. “ É a oportunidade de oferecer um divertimento cristão aonde possa vir toda família e que faz bem a todos nós”, ressaltou ele.

Durante todo o show, intitulado “A Estrada sou eu”, o padre fez o público cantar suas músicas com palavras de fé, e também ensinamentos de amor, perdão humildade e respeito ao próximo. “Uma noite de emoção e espiritualidade”, assim definiu a apresentação do padre, a dona de casa Maria do Rosário, que chegou cedo para vê-lo cantar.

Com atenção, os presentes acompanharam as canções e cantaram em voz alta, com destaque para a música “Entra em minha casa, entra em minha vida”, com a emoção tomando conta do público e levando muitos as lágrimas. “Ele sabe tocar nosso coração, gostamos muito dele”, disse o comerciante José Eustáquio, que estava prestigiando o show ao lado de sua família.

Os irmãos Jéssica Oliveira e Ronaldo Oliveira foram de perto ver padre Fábio. “Admiramos muito o trabalho dele, independente a figura dele como padre ele passa mensagens positivas de amor, fé e esperança”, destacou Ronaldo.

Quem também estava prestigiando o show eram os participantes do Encontro da Comunidade Católica Semente do Verbo, com caravanas de vários estados, como Maranhão, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, dentre outros. “Este é o terceiro ano que realizamos nosso encontro aqui e aproveitamos o Palmas Capital da Fé como um momento de evangelização, disse o João Paulo, um dos organizadores do Belém do Pará, lembrando que no primeiro ano eram 120 participantes, no segundo 300, e este ano 500.

Padre Fábio de Melo foi o terceiro a se apresentar no palco do Palmas Capital da Fé na noite de terça, que contou com apresentações católicas, sendo que antes dele subiram ao palco Davidson Silva e Banda Dominus, que apresentaram músicas de amor, fé e evangelização, emocionando o público presente, com o último show sendo apresentado pela banda Adoração e Vida.

O show do padre foi aberto pela vice-prefeita Cintia Ribeiro, que deu boas-vindas a todos e destacou que Palmas Capital da Fé está se consolidando como roteiro diversificado de quem deseja passar o Carnaval diferente.

Para o presidente da Agência de turismo, Cristiano Rodrigues, o show superou as expectativas. “Com certeza este ano vamos superar o público dos anos anteriores e isto mostra que a população de Palmas aceitou este novo formato de evento no Carnaval, consolidando assim o Palmas Capital da Fé”, disse ele, lembrando que gestores de outras cidades têm procurado a administração municipal com vistas a levarem o evento para suas cidades. “E também fomos elogiados pelo Ministério do Turismo como uma das opções diferentes para o período do Carnaval”, destacou.