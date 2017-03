Na noite dessa segunda-feira, 27, policiais militares em Araguaína prenderam no centro da cidade, quatro suspeitos de roubo a transeunte. Com os mesmos foram localizadas as armas usadas nas ações, cinco aparelhos celulares e R$ 190,00 em dinheiro.

Acionados pelo Sistema Integrado de Operações (SIOP), a equipe policial se deslocou para o local com a informação de quatro indivíduos em um Gol branco, duas portas, que utilizaram uma arma de fogo artesanal, tipo espingarda, e uma faca para subtrair objetos das vítimas. Logo após, o SIOP novamente aciona os policiais militares, de outros três delitos da mesma natureza em outras localidades.

A equipe em serviço, juntamente com os policiais militares da Força Tática conseguiram abordar o referido veículo na Rua 25 de Dezembro. No seu interior havia as referidas armas e objetos, os quatro suspeitos, de 22 e 19 anos, e dois menores de 16 anos.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia e autuados em flagrante por roubo qualificado, além das demais providências.