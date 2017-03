A água, elemento vital da vida, é a temática da Mostra do CineSesc de março. “Água que nos une. Água que nos separa, de nós mesmos”, vai exibir os filmes "Oslo, 31 de Agosto” (Noruega/2014); "O Segredo das Águas” (França, Japão, Espanha/2015); "Azul Profundo” (Grécia/2012); e "Terra Firme" (França, Itália/2013).

As sessões acontecem entre os dias 2 de março e 1º de abril, sempre às 16h e 19h no CineSesc Palmas e Gurupi. A entrada é gratuita.

Confira a programação da primeira semana de exibição, de 02 a 05 de março:

"Oslo, 31 de Agosto” – 2014 (1h 36min). Direção: Joachim Trier. Gênero: Drama. Nacionalidade: Noruega. Classificação: 16 anos. Anders (Anders Danielsen Lie) está se recuperando do vício em drogas numa clínica de reabilitação em Oslo. No dia 30 de agosto ele ganha a permissão para sair da casa de tratamento, visitar seu amigo Thomas (Hans Olav Brenner) e ir em uma entrevista de emprego no centro da cidade. Durante seu dia e noite na cidade, Anders será confrontado com seus erros do passado e irá refletir sobre sua própria existência.

02 e 04/03 – 19h – Palmas | 04 e 05/03 – 19h – Gurupi.

"O Segredo das Águas” – 2015 (2h). Direção: Naomi Kawase. Gênero: Romance, Drama. Nacionalidade: França, Japão, Espanha. Classificação: 14 anos. A história acontece na ilha japonesa de Amami Oshima. Uma noite, Kaito (Nijirô Murakami) descobre um cadáver flutuando no mar. Sua namorada Kyoko (Jun Yoshinaga) vai tentar ajudá-lo a entender essa misteriosa descoberta. Juntos, os jovens, de apenas 16 anos, vão tentar entender a natureza cíclica da vida, amor e morte.

03/03 – 16h – Palmas e Gurupi.

"Azul Profundo” – 2012 (1h 27min). Direção: Ari Bafalouka. Gênero: Drama, Suspense. Nacionalidade: Grécia. Classificação: 14 anos. Dimitri (Sotiris Patras) é um nadador profissional, que está prestes a assinar um importante contrato com um patrocinador. Ele dedica a vida aos treinos, até um dia conhecer a militante ambiental Elsa (Youlika Skafida), que deseja melhorar sua capacidade respiratória. Logo Dimitri passa a lhe dar aulas e não demora muito para que eles engatem o namoro. Entretanto, um ano depois eles enfrentam problemas no relacionamento devido à dedicação dela às atividades de proteção ambiental, mesmo que para tanto passe por cima de sua própria saúde.

03/03 – 19h – Palmas | 03/03 – 19h e 05/03 – 16h – Gurupi.

"Terra Firme" – 2013 (1h 28min). Direção: Emanuele Crialese. Gênero: Drama. Nacionalidade: França, Itália. Classificação: 14 anos. Sicília, Itália. A família Purcillo vive em uma ilha remota, onde a maior fonte de trabalho é o turismo. Ernesto (Mimmo Cuticchio), o patriarca da família, ainda mantém seu barco de pesca, mais por razões sentimentais do que pela renda que consegue obter através dele. Já Nino (Beppe Fiorello) desistiu de vez da pescaria e agora se dedica a entreter turistas. Um dia, Ernesto e o neto Filippo (Filippo Pucillo) estão no mar e, ao perceberem que um barco naufragou, ajudam algumas pessoas. O problema é que o barco estava repleto de imigrantes ilegais e ajudá-los, mesmo nestas condições, é considerado crime. Vivendo entre o medo de serem flagrados e a necessidade de prestar ajuda, a família Purcello passa a abrigar em sua própria casa dois dos imigrantes: Sara (Timnit T.) e seu filho.

04/03 – 16h – Palmas e Gurupi.