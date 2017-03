A loja Comando Tático, abriu vagas para nova turma do Curso de Tiro, para os amantes da prática esportiva e interessados no exercício. Quem pretende participar do curso deve se inscrever no estabelecimento, localizado na 205 Sul, ou pelos telefones da loja. A aula acontece no dia 11 de março e tem duração de 8 horas e será desempenhado na própria loja.

Técnicas de balística, empunhadura, saque rápido e manutenção nível I serão abordadas durante o curso, por instrutor de tiro especializado. No stand de tiro modalidade indoor, cada aluno tem direito a 100 disparos. Ambiente climatizado e blindado, garantindo total conforto e segurança, no final do curso os alunos recebem certificado de participação.

O proprietário da loja, Marcos André Cavalcante, afirma que mulheres e homens mesmo que sem experiência podem se inscrever no curso. “A finalidade é apresentar essa prática esportiva aos que não têm experiência com armas ou nunca atiraram, mas que desejam de aprender ou conhecer um stand de tiro. As aulas são teóricas e práticas para que os alunos possam conhecer e aprender a manusear as armas com segurança”, explicou o proprietário.

Para os que não podem realizar a inscrição de forma presencial, é necessário encaminhar uma cópia da Certidão “Nada Consta” da Justiça Federal e Estadual, RG, CPF e comprovante de endereço para o e-mail da loja: comandotaticopalmas@gmail.com.