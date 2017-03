O Campus Palmas, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), lançou processo de seleção para reingresso de alunos em seus cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio.

Podem se inscrever os estudantes com pendência de estágio e/ou disciplinas para conclusão de curso. Conforme o edital, o processo visa selecionar candidatos nas seguintes situações: em débito com o estágio curricular obrigatório: não finalizado, não iniciado e/ou não entrega do relatório final ou que necessitem concluir disciplinas para finalização de módulo/curso.

Não há limitação de vagas e as inscrições vão até o dia 15 de março. Os interessados devem protocolar o pedido de reingresso na Coordenação de Protocolo e Arquivo do Campus Palmas das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Reingresso

O edital destaca que entende-se por reingresso o retorno ao IFTO – Campus Palmas dos discentes que perderam o vínculo com a Instituição, por abandono ou desligamento, no mesmo curso, nível e forma de ensino.

Mais informações estão disponíveis no edital que pode ser conferido no site do Campus Palmas: palmas.ifto.edu.br