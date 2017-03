A cantora mirim Bruna Rocha, que participou da Edição do The Voice Brasil 2017, abriu as apresentações na noite dessa terça-feira, 28, no Palmas Capital da Fé, evento religioso que acontece na Vila Olímpica, ao lado do Estádio Nilton Santos, em Palmas/TO.

Com sua voz potente, a cantora interagiu com o público e cantou várias canções como Atos 2, Mil graus, Vitória no Deserto, Não me calarei e Deus é Deus. Para Bruna Rocha, a experiência foi gratificante. “Foi muito além do que eu imaginava. Espero voltar aqui novamente o ano que vem”, disse.

Os jovens Gustavo Costa, Aila Saraiva e Mariana Saraiva vieram de Taquaralto para prestigiar o evento. “O show dela foi perfeito”, disse Mariana. A aposentada Leonora Gomes Barros estava acompanhada de seus três netos e aprovou o desempenho da cantora. “Está aprovada e ela é muito bonita também”, concluiu.

Em seguida, a dupla André e Felipe subiu ao palco e fez o público cantar ao som de Paz e Amor, A vitória vem e Chorar para quê. A estudante Ana Beatriz é fã de carteirinha da dupla. “Eu acompanho a carreira da dupla e sei todas as letras deles”, disse.

A dupla encerrou as apresentações ao som da música “Acelera e Pisa”, fazendo com o que o público cantasse e louvasse no mesmo ritmo.

Na área de alimentação todas as mesas estavam ocupadas. A comerciante Ana Carolina se desdobrava para servir carne na chapa aos fiéis. “Estamos servindo em média 150 refeições por noite”, disse.

Enquanto os artistas se alternavam em dois palcos, o espaço reservado às pessoas com deficiência era também ocupado por idosos. “Eu vim para assistir ao Anderson Freire e fiquei feliz com esse espaço destinado a nós idosos”, destacou dona Zila Costa Oliveira, de 81 anos.

A auxiliar de farmácia Ana Cláudia, grávida de 9 meses, elogiou a iniciativa e aproveitou para assistir a todos as apresentações. “Se fosse para ficar de pé eu não teria vindo não, pois não aguento”, disse.

A 3ª apresentação da noite ficou por conta do cantor Tiago Makie, que usou muito som eletrônico, um DJ, e coreografia com seis dançarinos.

A cantora cristã Priscilla Alcântara foi a 4ª a subir no palco, e agitou o público com suas músicas gospel, ao som de guitarra, e acompanhadas de louvor e adoração. Entre seus maiores sucessos estão, Sou escolhido, Tudo é Teu, Eu te prometo, Espírito Santo e Até sermos um.

As amigas Emanuelle Garcia e Vitória Melo entoavam suas canções com muita emoção. “Acompanhamos a carreira dela desde o início, e até participamos da conferência ASU em São Paulo, com ela, disse Emanuelle.

Um dos pontos altos da noite foi a última apresentação, com o cantor Anderson Freire, que ministrou a bênção sobre Palmas com palavras proféticas, antes de cantar seus maiores sucessos como Efésios 6, A Igreja Vem e Raridade.

O comerciante Wilson Rodrigues, pessoa com deficiência, estava acompanhado da esposa Carla Costa e do cunhado Carlos Costa. De acordo com a esposa, ele passa o dia ouvindo as músicas do cantor e se emociona.

Um dos momentos mais fortes da noite foi quando o cantor proferiu palavras proféticas, e ao som de um violão fez o público se emocionar ao cantar Acalma meu coração e Consolador.

A garotinha Kethelin Cristina, de 10 anos, ficou pertinho do palco para louvar e cantar as suas maiores canções. “Ele é muito humilde e é usado por Deus para tocar nossos corações”, concluiu.

Durante as apresentações na Vila Olímpica, os fiéis estavam a vontade com a presença da Guarda Metropolitana e da Polícia Militar.

É o caso do casal Everton Dias e Reijane Luz que veio de Porto Nacional para prestigiar o Capital da Fé. “Estamos satisfeitos com a organização, desde a segurança presente, à limpeza do local, e a disponibilidade de estacionamentos. Eu espero que se repita todos os anos”, disse o auditor fiscal, Everton Dias.

A igreja pentencostal Unidos em Cristo, do Aureny III, levou vinte fiéis ao evento, que usavam camisetas personalizadas. A pastora Iomalete Serpa elogiou a segurança durante as apresentações. “Graças a Deus tudo tranqüilo, sem nenhuma ocorrência grave”, disse.

De acordo com a Guarda Metropolitana de Palmas, cerca de 70 mil pessoas compareceram ao Capital da Fé, na noite dessa terça-feira, 28.

A secretaria de Segurança e Defesa Civil informou também que não houve nenhuma ocorrência no circuito Capital da Fé. Já as equipes de agentes de trânsito, em parceria com a Polícia Militar, realizaram duas blitze nas entradas e saídas de Palmas, durante a madrugada.

O Capital da Fé contou com a presença de várias forças de segurança, como Guarda Metropolitana de Palmas, Polícias Civil e Militar, Detran, Corpo de Bombeiros, Agentes de Trânsito e Samu.