As 14 empresas de sementes comerciais preparam as vitrines tecnológicas de grãos para serem apresentadas durante a 17° edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2017). As áreas estão sendo cultivadas com uso das tecnológicas mais inovadoras no segmento de produção de sementes agrícolas. A feira acontece de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, na TO-050, saída para Porto Nacional.

As empresas ocupam uma área em torno de 20 mil metros quadrados com plantio de milho, soja e sorgo. No local serão apresentadas mais de 40 variedades e híbridas comercias aos produtores e visitantes. Para o engenheiro agrônomo da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Antônio Cássio de Oliveira Filho, a Agrotins é um celeiro para mostra de produção de sementes, onde os produtores podem conferir as inovações tecnológicas de sementes agrícolas. “São sementes de grãos com as tecnologias mais avançadas, adaptadas ao clima e solo tocantinense e de grande produtividade”, disse acrescentando que, as vitrines mostram a tendência de produção de sementes, quais serão utilizada na próxima safra.

Empresas

A empresa UniAgro fornecedora da Dekalb, que participa da Agrotins pela primeira é uma das expositoras de milho e soja. A empresa está otimista com a participação na feira. Segundo o representante comercial Lúcio Benunes, a expectativa é realizar bons negócios. “Iremos mostrar materiais altamente produtivos, nove variedades de soja e cinco de milho, produtos com tecnologia de ponta, resistente a doenças e pragas e precoce”, disse.

Já a empresa Codetec Sementes (milho e soja) participa da feira pela, quinta vez, e também espera uma exposição lucrativa. Na vitrine serão apresentadas três variedades de milho e seis de soja. “Estamos otimistas, ano passado, considerado atípico, conseguimos negociar 30 mil sacas de sementes. Este ano a expectativa é aumentar em 20% essa comercialização”, almejou o representante comercial Adriano Batista.

Agrotins

Considerada a maior feira do agronegócio da Região Norte, a Agrotins tem como objetivo difundir conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária, visando à transferência de tecnologia aos produtores rurais e a sociedade.

A feira é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec) e demais instituições públicas e privadas ligadas ao setor produtivo.