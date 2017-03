No início da noite dessa quarta-feira, 1° de março, a Polícia Militar efetuou a detenção de um lavrador de 36 anos, residente no povoado Boca da Barra, em São Miguel do Tocantins, acusado de manter a posse de uma espingarda cartucheira calibre 28. sem munição e ainda ameaçar de morte sua esposa.

A PM chegou ao povoado por meio de denúncia. A informação era de que o autor se encontrava exibindo a espingarda, já havia agredido e ameaçado de morte sua companheira. A vítima de 37 anos chegou a confirmou as agressões aos policiais.

O autor foi de imediato localizado e não reagiu a prisão. Ele entregou a arma sem munição aos policiais e foi conduzido e apresentado juntamente com os objetos na delegacia de polícia civil em Augustinópolis onde foi lavrado o flagrante.