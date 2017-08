A família de Edilson Ferreira dos Santos, assassinado em abril deste ano na porta de sua casa, cobra providências da justiça na prisão do acusado pelo crime. Edilson Ferreira era secretário de Esportes e Juventude de São Miguel do Tocantins. "A família e amigos pedem justiça e que o Estado cumpra o seu papel de segurança pública, de defesa social, de não deixar impune um crime bárbaro desse", desabafou Erivelton da Silva Santos, irmão da vítima.

Ao Conexão Tocantins, Erivelton e Mauriza da Silva Santos, irmãos de Edilson, informaram que a polícia tem conhecimento do paradeiro do acusado pelo crime, dispõe de mandado de prisão, o inquérito está concluído, mas até o momento o acusado encontra-se em liberdade.

A família da vítima chegou a pagar um investigador particular para localizar o paradeiro do acusado do crime.

Segundo a família, o autor do crime é um eletricista chamado Adonísio, que teria cometido o crime por ciumes. A ex-esposa do suspeito teria se apaixonado pela vítima. Depois do assassinato, amedrontada, a mulher passou um tempo fora da cidade. "Crime por pura ignorância", frisou Mauriza.

Segundo informações obtidas pelo Conexão Tocantins, a polícia local alega falta de estrutura básica para efetuar a prisão do acusado que está residindo fora do Tocantins. Estaria faltando viaturas, combustível, apoio logístico, diárias para pernoite e deslocamento dos policiais.

Os irmãos tentaram nesta última terça-feira, 29, audiência para tratar do caso com o secretário estadual de Segurança Pública, Cesar Simoni, mas a reunião acabou não acontecendo. Os irmãos reclamam da impunidade e falam em negligência do Estado em não cumprir o seu papel. "A segurança pública tem que funcionar", queixa-se Erivelton.

Além de secretário, Edilson Ferreira foi ex-vereador, ex-secretário de Agricultura, ex-assessor do Senado da República.

Saiba mais sobre o caso

O secretário de Esportes de São Miguel do Tocantins, filiado ao Partido dos Trabalhadores e ex-vereador do município, Edilson Ferreira dos Santos, foi assassinado na noite do dia 4 de abril deste ano. Segundo informações da Polícia Militar, Edilson estava sentado na porta de casa quando foi surpreendido pelo criminoso em uma motocicleta Honda Bros, que efetuou três disparos contra o secretário e fugiu em seguida, sendo que apenas um tiro acertou a vítima, na região do tórax.

Edilson Santos chegou a ser socorrido e levado ao hospital na cidade de Imperatriz/MA, porém segundo o médico de plantão, já teria chegado sem vida ao local.

Na oportunidade o Partido dos Trabalhadores do Tocantins lamentou a morte do filiado, conhecido na sigla por "Edilson do PT".

SSP/TO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por intermédio da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguatins, informou que o inquérito, o qual apurava as circunstâncias da morte de Edilson Ferreira dos Santos, foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

A SSP confirmou que a autoria do crime já foi definida e que foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado pelo crime. Segundo a pasta, todos os esforços estão sendo realizados no sentido de localizar o paradeiro do acusado e que não existe quaisquer tipo de empecilho apontados como sendo os fatores para a não prisão do homem até o momento, uma vez que, segundo a SSP, as diligências continuam sendo realizadas, mas suspeito encontra-se no momento em local incerto e não sabido.