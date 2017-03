A Prefeitura de Gurupi suspendeu por 60 dias a realização das provas do concurso do Quadro Geral, Educação, Saúde e Procuradoria Municipal, para readequação do número de vagas recomendada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

De acordo com o procurador municipal, Thiago Benfica, neste período será feito o levantamento do quantitativo de cargos, promovendo readequações conforme orientações do MPE. "Vamos trabalhar diuturnamente para que esse prazo seja ainda menor, pois a Prefeitura de Gurupi tem o maior interesse na realização deste concurso e consequentemente, melhorar o desempenho da máquina pública”, informou o procurador.

Thiago Benfica tranquiliza a todos os inscritos que as novas datas serão divulgadas com antecedência e ampla ciência para que todos possam realizar as provas com tranquilidade.