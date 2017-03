Com o objetivo de apresentar os resultados positivos do Plano ABC, que trata da Agricultura de Baixa emissão de Carbono, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e parceiros das áreas públicas e privadas intensificam os preparativos para a realização da 2ª Feira Agrotecnológica de Almas (Agroalmas), cidade a 276 km de Palmas.

De acordo com o técnico do Ruraltins em Almas e organizador do evento, João Filho, os participantes desse evento vão conhecer as vantagens da Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) por meio de uma ampla programação, com palestras voltadas para a temática. “Nosso público-alvo é integrado por produtores rurais da região e, sendo assim, planejamos as ações da Feira especialmente para esse público”, disse.

Dentre os temas que serão abordados nas palestras estão o Manejo de Pastagens – Adubação e manejo do pastejo em ILPF; Gestão em Pecuária – a fazenda como uma empresa; Agregação de valor da madeira na propriedade rural, Crédito Rural; a importância do controle de plantas daninhas para o aumento da produtividade na pecuária; e Projeto Reniva (Rede de multiplicação e transferência de manivas-semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária).

A 2ª Feira Tecnológica de Almas contará ainda com exposições de máquinas, equipamentos, motos, bovinos, aves, suínos e uma demonstração do Sistema Integrado de Produção de Alimentos, o Sisteminha Embrapa. O evento contará também com a participação de representantes de instituições financeiras.

De acordo com os organizadores, a primeira edição do evento reuniu cerca de 600 pessoas, entre alunos, agricultores, técnicos, empresários e comunidade em geral de Almas e municípios vizinhos. Para esta edição, espera-se reunir mais de mil pessoas.

Parceiros

São parceiros na realização da Feira Agrotecnológica de Almas: a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Taura - Maximização Pecuária, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a instituição financeira cooperativa Sicred.