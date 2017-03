Dois homens, 19 e 20 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira, 1º de março, na cidade de Palmas, suspeitos de envolvimento em uma tentativa de roubo na Quadra 409 Norte. Em poder da dupla os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com marca e numeração raspadas, além de seis munições intactas de mesmo calibre.

Depois de uma tentativa de roubo na Quadra 409 Norte, a equipe de Força Tática do 1º Batalhão da PM foi acionada e conseguiu localizar os dois suspeitos em uma motocicleta na Avenida NS-03. A dupla foi interceptada e submetida à busca pessoal, momento em que os policiais localizaram a arma de fogo em poder do indivíduo de 20 anos. O jovem já possui passagem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os acusados e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis ao fato.

Sítio Novo

Ainda na quarta-feira, 1º de março, na cidade de Sítio Novo, a PM apreendeu mais uma arma de fogo, uma espingarda cartucheira calibre 28, além de 25 cartuchos intactos de mesmo calibre. O material foi encontrado na residência de um idoso, 70 anos, que conforme testemunhas possui problemas mentais.

A ação ocorreu depois que os policiais foram acionados para atender a ocorrência de uma briga entre vizinhos no centro da cidade. Testemunhas informaram aos militares que o idoso possuía uma arma de fogo em sua residência. Com a autorização da esposa do acusado os policiais localizaram a arma de fogo e as munições no interior da residência.

A arma de fogo foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O idoso foi conduzido à Unidade do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS, onde ficou aos cuidados de uma enfermeira.