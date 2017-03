Em uma solenidade realizada na manhã desta sexta-feira, 3, foram empossados mais dois novos procuradores que foram aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Araguaína em 2014. Os novos profissionais Thayssa Escher Mendes Azevedo e Djair Batista de Oliveira se juntaram aos outros três que já tinham sido empossados no último mês de fevereiro. Com estes cinco procuradores, a Prefeitura vai impulsionar o andamento de processos na Justiça.

De acordo com o subprocurador geral do município de Araguaína, Breno Alves Paiva, a Procuradoria atua pelo município em mais de 14 mil processos na Justiça. “Nós estávamos esperando muito a chegada dos novos procuradores, para poder impulsionar ainda melhor esses processos. Hoje em um ambiente de 10 mil execuções fiscais, a Procuradoria é peça chave na promoção da Justiça Fiscal”, destacou Paiva.

“A atuação da Procuradoria está diretamente ligada à possibilidade do município desenvolver as políticas públicas. E tem campo para dar subsídio ao Município para poder desenvolver novas políticas”, disse.

O subprocurador comentou que o trabalho desenvolvido na Procuradoria do Município é muito elogiado no Judiciário. “Realizamos um trabalho com muita técnica, com muita responsabilidade. O município de Araguaína é reconhecido pelo Judiciário local como um bom litigante, e pelo Tribunal de Justiça nós já temos muito respeito”, finalizou.

Novos procuradores

A procuradora Thayssa Escher Mendes Azevedo veio de Goiânia (GO) e espera desenvolver um bom trabalho dentro da Prefeitura. “Pretendo defender o município, abranger bastante todas as prerrogativas que a minha categoria tem; espero contribuir para toda a municipalidade mesmo pra que a gente possa crescer juntos”, declarou.

O outro empossado é Djair Batista de Oliveira, que veio de Rio Maria (PA). “Estou assumindo agora o cargo de procurador do município e vamos tentar desenvolver de uma forma competente e para beneficiar o município, podendo trazer benefícios e desenvolver também a nossa carreira”, afirmou.