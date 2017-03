O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou nesta última quinta-feira, 2, vagas de estágio para alunos de Administração (1), Recursos Humanos/Administração (1), Ciências Econômicas/Administração (1), em Palmas, e 2 oportunidades de estágio para estudantes do Ensino Médio em Araguaína. As vagas são para alunos que estejam cursando a partir do 1º semestre.

Para concorrer, os interessados devem fazer o cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio http://sne.iel.org.br/sne/to , observar os pré-requisitos e horário de estágio de cada vaga. Para quem já está cadastrado, é importante manter a atualização do cadastro para facilitar a seleção dos candidatos. Mais informações podem ser conferidas nas unidades do IEL no Tocantins.

Fecomércio

Alunos matriculados entre o 1º e o início do 3º ano do ensino médio podem participar do recrutamento do Instituto Fecomércio para estágio. As inscrições encerram no dia 12 de março e os interessados devem enviar o currículo para o e-mail contato@institutofecomercioto.com.br.

São duas vagas disponíveis para estágio com bolsa mensal de R$ 550,00 e auxílio transporte de R$ 130,00. O horário do estágio é de 8h às 14h ou 12h às 18h, totalizando seis horas diárias e 30 horas semanais.

O Instituto Fecomércio é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins, que busca auxiliar as empresas e instituições no aperfeiçoamento da sua gestão, por meio da elaboração de planos, projetos e pesquisas. Além de proporcionar um atendimento voltado para o público empresarial, escolas e estudantes, desenvolvendo o Programa de Estágio.