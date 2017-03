O Parque Agroindustrial de Gurupi continua a receber novas empresas. Na manhã desta sexta-feira (3) foi inaugurada a beneficiadora de grãos, MultiGrãos.

Nova no mercado, a empresa se beneficiou com uma série de incentivos da Prefeitura de Gurupi para atração de investimentos. O principal deles foi a doação do terreno. “O apoio da Prefeitura é imprescindível. Não pago aluguel e recebi outros incentivos que me fazem acreditar no potencial de Gurupi”, destacou João Batista Portes.

Dentre os estímulos concedidos pela Prefeitura, mencionados por João, como importantes para as novas indústrias, está a isenção de IPTU.

Para o prefeito da cidade, Laurez Moreira, mesmo com a crise econômica nacional, Gurupi consegue superar as dificuldades e com uma política de atração de investimentos eficiente consegue inaugurar mais empresas. “Nos últimos anos, revitalizamos a estrutura do Parque Agroindustrial e implantamos benefícios fiscais. Buscamos tirar os lotes de pessoas que especulavam sem produzir e entregamos para empresários comprometidos. Hoje, já colhemos bons frutos que, em curto prazo irão fomentar a geração de emprego e renda em nossa cidade”, afirmou Laurez.

MultiGrãos

A empresa tem capacidade para produção de 25 mil sacos por mês. Vai gerar 20 empregos diretos e mais 20 indiretos. A MultiGrãos, em princípio, vai beneficiar, empacotar e vender arroz.