Já estão abertas as inscrições para o programa de voluntariado da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). O evento é uma das olimpíadas científicas brasileiras apoiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As inscrições podem ser feitas pelo Sistema Olimpo de Gerenciamento de Olimpíadas e Competições Científicas. Na Universidade Federal do Tocantins (UFT) a atividade é realizada pelo colegiado de Ciência da Computação da UFT, sob a coordenação do professor Alexandre Rossini.

A UFT já sediou etapas teóricas e práticas dessa competição científica, no ano de 2016 foram 15 equipes estaduais que disputaram pela vaga nacional que aconteceu em Pernambuco. A olimpíada é comandada e gerenciada por professores doutores que, voluntariamente, doam seu tempo para preparar e levar aprendizados relacionados às ciências tecnológicas para centenas de estudantes que participam do evento.

Um dos organizadores do evento e membro do colegiado do curso de Ciência da Computação da UFT, professor Tanilson Dias dos Santos, exalta a importância da participação acadêmica na olimpíada, “Esse é o maior evento de robótica da América Latina e serve para incentivar os alunos a se envolverem com os projetos tecnológicos práticos, se atualizarem e discutirem sobre assuntos que são de interesse para o desenvolvimento do próprio curso de Ciência da Computação”.

Para ser voluntário basta ser aluno do ensino médio, técnico ou de graduação, preencher o formulário de cadastro no sistema Olimpo, o termo de adesão disponível na página do programa voluntariado da OBR e aguardar contato por e-mail. No final do evento o voluntário pode retirar o certificado de participação no próprio site da OBR.

Mais informações podem ser obtidas diretamente do site da OBR.