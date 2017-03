Com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento regional, o Sebrae Tocantins juntou forças com a Fieto, Fecomércio, Faet, TCE E ATM para realizar o seminário "Um Mundo Em Transformação", com expectativa de reunir na sexta-feira, dia 10, mais de 400 gestores públicos entre prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas e secretários municipais. O evento acontece no período das 9h às 12h e das 14h às 17h30, no anfiteatro do Colégio São Francisco de Assis, em Palmas.

A iniciativa atende às diretrizes de atuação do “Sistema S” na área de políticas públicas com a aspiração de promover um jeito diferente na atuação das instituições públicas e, por isso, o evento traz uma rica programação comprometida com a necessidade de se inovar neste novo período que se inicia para os municípios.

Na opinião de Pedro Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Tocantins, “este seminário irá aproximar as instituições representadas no colegiado com os gestores públicos, numa verdadeira operação onde todos ganham, mas principalmente a comunidade, que vive e tem seus negócios nos municípios”.

Já para o superintendente Omar Hennemann, o conteúdo do evento deverá “entusiasmar os gestores públicos com a possibilidade de aplicar ações inovadoras na busca da melhora contínua do ambiente favorável para os pequenos negócios crescerem. Tudo passa pelas mãos dos gestores e de seus auxiliares, que influenciam positivamente no dia-a-dia”.

O prefeito Jairo Mariano, de Pedro Afonso, empossado na última sexta-feira, 3, como novo presidente da ATM, está auxiliando na mobilização dos associados, por entender que “tudo o que fortalece os municípios tem nosso apoio e tem a nossa recomendação. Queremos ainda, com muita alegria, prestigiar o momento em que o ex-presidente e prefeito João Emídio Miranda, receberá o Troféu Sebrae Arara-Azul como reconhecimento pelo brilhante desempenho à frente da ATM”.

Renomados palestrantes estarão presentes. Faz parte da pauta uma nova visão sobre o Turismo como fator de desenvolvimento local, tema que será abordado por Vinícius Lages, atual Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, que foi Ministro do Turismo entre 2007 e 2014.

Napoleão Bernardes, jovem prefeito de Blumenau, uma das mais importantes cidades de Santa Catarina e do Brasil, vencedor do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em 2016, vai compartilhar suas experiências na gestão pública para encorajar seus colegas a implantarem projetos eficientes e engajados com o desenvolvimento econômico de seus municípios.

Alinhado com o lema do Sebrae Tocantins em 2017, o palestrante Cláudio Forner, um dos maiores expoentes em inovação, deverá promover uma profunda reflexão entre os participantes com a palestra “Inovação é a palavra de ordem”. Os gestores serão presenteados ainda com a presença do jornalista Estevão Damázio, experiente consultor de comunicação, que trará dicas estratégicas para os gestores com a palestra “Como se comunicar com excelência”.

Para complementar o conteúdo, os superintendentes estaduais das instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia apresentarão as possibilidades de parceria com os municípios.

Programação

8h30 Recepção / Credenciamento

9h Abertura com a presença de ilustres autoridades

10h Vinícius Lages - Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional

Palestra: O turismo como fator de desenvolvimento

11h Napoleão Bernardes - Prefeito de Blumenau (SC)

Palestra: O poder de uma boa gestão

12h Intervalo

14h Omar Hennemann - Superintendente do Sebrae Tocantins

Palestra: O Sebrae: Agência de desenvolvimento

14h30 Cláudio Forner - Consultor e Especialista em Inovação

Palestra: Inovação é a palavra ordem

15h30 Apresentação das Instituições Bancárias Oficiais

Produtos e ações de interesse dos poderes públicos municipais

16h30 Estevão Damázio - Jornalista - Consultor de media training

Palestra: Como se comunicar com excelência

17h30 Encerramento